“فديو مؤلم”.. جثث متفحمة على الطريق بسبب حادث مروع في البصرة

2019/09/16 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق تعرضت عائلة كاملة للاحتراق، ما تسبب بوفاة جميع افرادها، نتيجة حادث سير مروع حدث على الطريق الرابط بين ذي قار – البصرة.

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