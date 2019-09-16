التيتي الحبيب - في الحاجة الى قوة العمل او في اعادة إنتاجها

2019/09/16 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 324حاجة المجتمعات الى اليد العاملة قادت الى تبني سياسات ونظم فكرية وقانونية واخلاقية لتنظم الانجاب والسياسة الديمغرافية.مع تطور الرأسمالية وتوسع السوق عظم الطلب على اليد العاملة فكانت المستعمرات خزان هائل لجلب هذه اليد العاملة لكن وبعد ان تم تقسيم العالم وخضعت كل منطقة لدولة رأسمالية عظمى ظهرت نظريات وسياسات تهتم بانتاج قوة العمل او اعادة انتاجها وفي هذا الاطار ......

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