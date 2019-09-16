2019/09/16 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي رواية توفيق الختاري عن الأنفال ..5 أما علي حاول ـ جمال مراني ..فقد اعتمد على نفسه وقدم مقترحاً وتعهد بإمكانية فتح طريق ومنفذ آخر..دون الاعتماد على محطة خليل..للخروج إلى سوريا..بحكم علاقاته الاجتماعية وليس الحزبية، أي انه سيعتمد على ناس غير سياسيين يثق بهم ويعرفهم عن قرب، التقينا به أنا وأبو سربست ..شجعناه ودعمنا مقترحه ..توجه إلى منطقة خانك وحده..وبدأ يتحرك ويتصل بالناس، وتمكن ......

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