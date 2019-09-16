سمير حنا خمورو - افضل 100 فيلم منذ بداية 2000 وحتى اليَوْم

2019/09/16 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو قام اربعة نقاد سينما معروفين، بيتر برادشو، أندرو بولفر، كاثرين شورد، و كاث كلارك باختيار عناوين افضل 100 فيلم، منذ بدابة القرن الواحد والعشرين وحتى اليَوْم.كانت مواضيع التي تناولتها هذه الافلام مختلفة، قصص حب، رجال العصابات، الأبطال الخارقون، أطفال المدارس، العاشقون، العبيد، الفلاحون، التقنيون، و رواد الفضاء، والسيرة الذاتية.نستعرضها هنا في العد التنازلي لأفضل 100 فيلم.وقمتُ بالتوسع في تقديم ......

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