نائب عن البصرة: استحصلنا الموافقات السابقة بإزالة المخلفات الحربية الا انها لم تفعل

2019/09/16 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الاثنين، ان هناك مخاطر بيئية تهدد حياة المواطنين ورغم الموافقات السابقة بإزالة هذه المخلفات الحربية الا انها لم تفعل.

وقال الخزعلي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب وحضرته "الغد برس"، ان "المخلفات الحربية للنظام السابق تسببت بانتشار الأمراض البيئية والسرطانية".

واضاف، ان "هناك مخاطر بيئية تهدد حياة المواطنين رغم الموافقات السابقة بإزالة هذه المخلفات الحربية الا انها لم تفعل وعليه طالبنا بإدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة".

واشار الى انه "تم استحصال موافقة وزارة النفط على إزالة المخلفات الحربية وعلى المحافظة تحمل مسؤولياتها بإزالة هذه المخلفات".

واوضح الخزعلي، أن "الأمراض البيئة والسرطانية الناجمة بسبب المخلفات الحربية تهدد حياة الاف من المواطنين لاسيما في مناطق شمال البصرة".

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