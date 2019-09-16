روسيا بشأن ضلوع إيران في الهجمات على أرامكو: لم ولن ندعم الاستنتاجات المتسرعة

2019/09/16 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن روسيا لديها موقف سلبي من زيادة التوتر في المنطقة ولم ولن تدعم نهج الاستنتاجات المتسرعة.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول رؤية روسيا بشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن احتمال ضلوع إيران بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية: "لدينا موقف سلبي من زيادة التوتر في المنطقة، ونحث جميع البلدان الإقليمية وغير الإقليمية على عدم اتخاذ أي خطوات متسرعة قد تؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار، وندعو إلى الالتزام بنهج يساعد على تخفيف التوتر القائم الآن.



وبالنسبة للاستنتاجات المتسرعة، لم ولن ندعم هذا النهج".

كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عن أمل الكرملين في أن تتخطى المملكة العربية السعودية الأضرار الناجمة عن الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو السعودية، في أقرب وقت.

وفي رد على سؤال عن تقديم روسيا مساعدة محتملة، سواء في مسائل إنتاج النفط أو عبر الخطوط الدبلوماسية: "لم يتقدم الشركاء السعوديون بطلب في هذا الصدد".

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