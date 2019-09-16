تظاهرة في قضاء الحمزة الشرقي بالديوانية احتجاجا على اقالة المحافظ زهير الشعلان

2019/09/16 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات في قضاء الحمزة الشرقي احتجاحا على اقالة المحافظ زهير الشعلان من قبل مجلس المحافظة .ورفض المشاركون في التظاهرة والتي اقيمت في مركز القضاء اجراءات الاقالة للشعلان .وكان مجلس المحافظة وخلال جلسته الطارئة التي عقدت يوم امس الغى قراره في الخامس من شهر اب الماضي المتضمن انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية […]

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