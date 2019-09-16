وزارة الزراعة : الاستمرار بحملات مكافحة الامراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية

2019/09/16 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الزراعة عن الاستمرار بتنفيذ حملات المكافحة المجانية للأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية باستخدام وتوفير الادوية واللقاحات البيطرية المدعومة والمجانية ومن مناشىء عالمية رصينة.ونقل بيان لوزارة الزراعة عن مدير عام دائرة البيطرة الدكتور صلاح فاضل تاكيده , ان الكوادر البيطرية المختصة في الدائرة والتي يقدر عددها بأكثر من (2000) طبيب بيطري تنفذ […]

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