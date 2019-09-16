2019/09/16 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من تصريحات اصدرها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو زعم فيها ان الطائرات المسيرة التي قصفت مصفاة ارامكو النفطية السعودية في ابقيق ايرانية انطلقت من العراق، كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير الامريكي مع عبدالمهدي.وقال المكتب في بيان له، إن "عبد المهدي تلقى، ليلة امس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات".

وشدد رئيس الوزراء على ان "مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة، وان العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور".

من جهته أكد وزير الخارجية الامريكي بحسب البيان ان "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".

من جهتها قالت خلية الاعلام الامني، الإثنين، إن التصريح المتداول لأحد ضباط المخابرات بشأن الهجوم على ارامكو غير صحيح.

وذكرت الخلية في بيان صحافي، أن "بعض المواقع الاعلامية الالكترونية تناقلت تصريحا لاحد ضباط جهاز المخابرات الوطني العراقي حول الهجوم الأخير على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية".

واشارت الخلية الى أن "جهاز المخابرات الوطني العراقي ينفي ادلاء احد ضباطه بأي تصريح حول هذا الموضوع، ويدعو في الوقت ذاته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات قبل نشرها وعدم الترويج للشائعات المغرضة، كما يحتفظ بحق مقاضاة مروجي هذه الأخبار الكاذبة والملفقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اتهامه العراق.. بومبيو يهاتف عبدالمهدي وجهاز المخابرات ينفي تصريح منسوب لاحد ضباطه) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اتهامه العراق.. بومبيو يهاتف عبدالمهدي وجهاز المخابرات ينفي تصريح منسوب لاحد ضباطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).