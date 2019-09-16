البرلمان ينهي قراءة قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي

2019/09/16 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥.

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