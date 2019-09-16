عبدالمهدي يشدد على منع إستخدام أرض العراق ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة

2019/09/16 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، على منع استخدام أرض العراق ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تلقى رئيس مجلس الوزراء، ليلة امس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين ، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات”.





وقال عبد المهدي، ان “مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد”، مشددا على “منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة اوشقيقة او صديقة”.





وتابع، ان “العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور”.





من جهته، بين وزير الخارجية الامريكي، ان “المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم”.

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