البرلمان ينهي القراءة الاولى لقانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/09/16 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

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