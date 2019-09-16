المخابرات العراقية تدخل على خط تداعيات استهداف آرامكو السعودية

2019/09/16 | 16:12

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سومر نيوز: بغداد..



نفى متحدث باسم جهاز المخابرات الوطني العراقي، الاثنين، قيام أي مسؤول في الجهاز بالتصريح لموقع ميدل إي...

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