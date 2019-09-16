مجلس النواب يكلف لجنة الصحة النيابية بتقديم تقرير مفصل عن أسباب استقالة وزير الصحة

2019/09/16 | 16:12

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بغداد:سومر نيوز

كلف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، لجنة الصحة والبيئة بتقديم تقرير مفصل عن اسباب تقديم ...

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