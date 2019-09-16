“بالفديو”.. مواقف محرجة لرؤساء دول العالم: اثنين منها حدثت في العراق

2019/09/16 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق شهدت الاعوام السابقة حدوث مواقف محرجة لرؤساء عدد من الدول العربية والاجنبية، كان من بينها اثنين حدثت في العراق.

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