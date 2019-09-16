تصعيد جديد.. الحرس الثوري يوقف سفينة متجهة للإمارات!

2019/09/16 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة لـ”الحرس الثوري الإيراني”، الإثنين، ضبط سفينة تحمل 250 ألف لتر من “الديزل” المهرّب قبالة محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن العميد علي عظمائي قوله في حديث تابعته “كلكامش برس”، إن “السفينة لنش، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج الفارسي، وكانت متجهة للإمارات وتمّ توقيفها عند مسافة 20 ميلاً شرقي جزيرة “تنب” الكبرى”.

وأضاف أنّه تمّ “توقيف طاقم “اللنش” المكوّن من 11 شخصاً وإحالتهم للجهة القضائية”.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، يوم 19 تموز الماضي، لمزاعم انتهاكها القوانين البحرية، جاء ذلك رداً على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.

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