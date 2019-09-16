رئيس أركان الجيش:عملية إرادة النصر تستمر حتى تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات وصولا للحدود

2019/09/16 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، ان عملية إرادة النصر ستستمر حتى تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات وصولا للحدود.وقال الغانمي في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان” عملية إرادة النصر الخامسة انطلقت بقيادتي عمليات الانبار والفرات الأوسط وبمشاركة الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش “، مبينا ان

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