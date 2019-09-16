2019/09/16 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، على إدراج فقرة التصويت على رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي على جدول الاعمال بطلب من الإدعاء العام في قضية السب والقذف على مستشارة رئيس مجلس الوزراء حنان الفتلاوي..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يدرج رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي في جدول الاعمال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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