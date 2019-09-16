2019/09/16 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب، قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية هوية البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُنهي قراءة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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