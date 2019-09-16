الهيئة السياسية للتيار الصدي تجمد عضوية نائب من سائرون وتحيله للجنةانضباطية

2019/09/16 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري تجميد العمل الاعلامي والسياسي للنائب جواد الموسوي لمدة ستة أشهر.

وذكر بيان للهيئة السياسية تلقت وكالة[اين] نسخة منه ان الموسوي "احيل الى اللجنة الانضباطية لعدم التزامه بضوابط العمل وسوء استخدام الدور الرقابي".ولفت الى ان الاجراء "جاء بكتاب موجهه الى النائب الموسوي من رئاسة الهيئة".

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