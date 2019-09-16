ناشئة العراق للقدم يصل قيرغيستان وسط تنظيم سيء وفوضى كبيرة

2019/09/16 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن منتخب الناشئين وصل الى قيرغستان، للمشاركة في تصفيات كاس اسيا وسط “تنظيم سيء وفوضى كبيرة”.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة صدى، أن “بعثة منتخب الناشئين بكرة القدم، وصلت الى العاصمة القيرغستانية، بشكيك، للمشاركة في تصفيات كاس اسيا المقرر انطلاقها الاربعاء المقبل بمواجهة الامارات”.وأوضح أن “الوفد العراقي اضطر

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