الغانمي: عملية إرادة النصر تستمر حتى تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات وصولا للحدود

2019/09/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، ان عملية إرادة النصر ستستمر حتى تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات وصولا للحدود.

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