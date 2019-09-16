2019/09/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية،اليوم الاثنين، عن توقيعها مذكرة المبادى مع شركة هولندية لانشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمة في البصرة، مبينة ان المشروع من شانها إضافة طاقة خزنية مقدارها 6 مليون برميل وطاقة تصديرية 3 مليون برميل باليوم.وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقته وكالة صدى , ان “شركة نفط البصرة التابعة للوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن عن توقيع مذكرة مع شركة هولندية لانشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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