وزارة التخطيط تعلن أرتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) والسنوي ينخفض بنسبة (0.3%)

2019/09/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أرتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) و أنخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة (0.3%) لشهر آب 2019.

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