وزير التخطيط: نعمل مع القطاعين العام والخاص على تمكين المرأة العراقية في مختلف المجالات

2019/09/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على تحسين الواقع التنموي للمرأة العراقية وتعزيز دورها باعتباره المرسى الذي تنطلق منه وتعود إليه جميع الاستراتيجيات، والمقياس الأساس نحو مختلف القطاعات، لافتاً إلى إثراء ذلك لجميع التجارب الداعمة للمرأة.

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