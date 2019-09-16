محطة كهرباء المسيب تفتح الوحدة التوليدية الثالثة

2019/09/16 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت الحكومة المحلية في بابل اليوم الاثنين بحضور وكيل وزارة الكهرباء علي اصغر حسن يوسف والسفير الياباني نوفومي هاشيموتو الوحدة التوليدية الثالثة التابعه لمحطة كهرباء المسيب بطاقة تبلغ 270 ميكاواط ستضاف الى الإنتاج الوطني.وقال وكيل الوزارة “ان المحطة من المحطات البخارية القديمه التي يعاد تشغيلها حسب القرض الياباني لتزود المنظومة الكهربائية مشيرا الى ان […]

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