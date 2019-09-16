العراق واليونان يبحثان الترتيبات الجارية الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني الى العراق

2019/09/16 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق واليونان الترتيبات الجارية الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني الى العراق قريبا.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم , ان رئيس دائرة أوربا السفير اسماعيل شفيق محسن التقى في مقر الوزارة السفير اليوناني اليونيداس کونتوفونيسيوس.وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة اخر المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية والاقليمية، والسبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين […]

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