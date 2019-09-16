السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط إلى البحرين بعد هجوم أرامكو

2019/09/16 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أغلقت السعودية، اليوم الاثنين، خط أنابيب النفط الخام إلى البحرين بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت "أرامكو" في السعودية.

وأفاد مصدر لوكالة "رويترز" إن خط الأنابيب الذي ينقل ما بين 220 ألف و230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة النفط السعودية "أرامكو" الحكومية إلى شركة "بابكو" البحرينية، أغلق بعد هجوم السبت الذي قلص انتاج الخام الخفيف.

وقال إن "بابكو" تعمل على تأمين السفن لجلب نحو مليوني برميل من الخام السعودي نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، حينها أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

نقلت "رويترز" اليوم عن مصادر أن عودة "أرامكو" السعودية إلى مستويات الإنتاج الطبيعية "قد تستغرق شهورا"، بينما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، إن الرياض تدرس تأجيل طرح "أرامكو" للاكتتاب العام، وذلك بعد تعرض منشآت نفطية تابعة للشركة السعودية لهجمات السبت الماضي.

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