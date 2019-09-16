2019/09/16 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ الغد برس:

طرد اهالي قضاء الحمزة الغربي في بابل، مدير البلدية حيدر عبد اسود، من بناية البلدية اعتراضا على تعيينه.

وكان المحافظ اصدر امرا في وقت سابق، بإعفاء عبد اسود من مهامه ومنعه من تسلم اي منصب لحين استكمال اللجان التحقيقة اعمالها في الدعاوى المقامة ضده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اهالي الحمزة الغربي يطردون مدير البلدية حيدر عبد اسود) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اهالي الحمزة الغربي يطردون مدير البلدية حيدر عبد اسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).