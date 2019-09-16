2019/09/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاثنين، رفض رئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” استقالة وزير الصحة علاء العلوان.وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري، في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، ان” رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقبل استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة”، مؤكدا، أن” استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلمه منصبه بسبب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يمنح العلوان اجازة مفتوحة بعد رفضه ورقة استقالته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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