2019/09/16 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن حملة لازالة التجاوزات المختلفة جنوب بغداد.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتها في بلدية الكرادة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة ضمن منطقة الزعفرانية المحلة 964 والمحلة 970”.وأضاف أن “الحملة تضمنت ازالة عدد من الهياكل السكنية المتجاوزة بالاضافة الى ازالة سقائف وكرفانات واسيجة دور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجاوزات تطالها الجرافات جنوبي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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