2019/09/16 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الاثنين، انضمامه الى قائمة المصارف المخولة بتوطين الرواتب.وقال المصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , انه، “انضم الى قائمة المصارف الأخرى المخولة بتوطين رواتب موظفي القطاع العام والخاص”.ودعا المصرف “كافة الموظفين من القطاعين العام والخاص توطين رواتبهم للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف والتي تشمل مرابحة العقارات وبحد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انضمام مصرف النهرين الاسلامي لقائمة المصارف المخولة بتوطين الرواتب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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