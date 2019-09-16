2019/09/16 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت شركة الكهرباء الرئيسة في أفغانستان، يوم الاثنين، إن الكهرباء انقطعت عن نحو ثلث البلاد، بعد تدمير أبراج للجهد العالي في إقليم بغلان بشمال البلاد مطلع الأسبوع الجاري.وأضافت الشركة أنه تم تدمير ثلاثة أبراج تنقل 220 كيلوواطا من الكهرباء المستوردة من أوزبكستان المجاورة، وذلك خلال هجمات يوم الأحد، وأسفر ذلك عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلث أفغانستان بدون كهرباء بعد تدمير أبراج نقل الطاقة وكالة خطوة برس.

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