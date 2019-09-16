2019/09/16 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ستار زوير، استقالته من منصبه لأسباب وصفها بـ”الخاصة”.يذكر أن زوير يعد أحد الأعضاء الثلاثة في الاتحاد، الذي يواجه تهمة “تزوير” أوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال لانتخابات اتحاد الكرة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة يقدم استقالته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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