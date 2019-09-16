2019/09/16 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الزوراء، الاثنين، وفاة مدرب فريق كرة الأشبال بالنادي حازم محمد اثر تعرضه للسكتة القلبية.وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “تنعى الأسرة الرياضية في نادي الزوراء فقيدها مدرب أشبال الزوراء الحاج حازم محمد والذي وافته المنية اثر سكته قلبية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة مدرب أشبال الزوراء اثر سكتة قلبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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