البرلمان يستعد لاستجواب أربعة وزراء والقوى الكردية تضغط لإنقاذ وزيرها

2019/09/16 | 16:44

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بغداد :سومر نيوز

أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، الاثنين، أن مجلس النواب مستعد لاستجواب أربعة وزراء ضمن حكوم...

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