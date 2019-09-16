علاوي: الاتهامات ضد وزير الصحة يقف خلفها “فاسدون”

2019/09/16 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حذر رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، من المساس بوزير الصحة علاء العلوان، مشيرا الى ان استقالته جاءت احتراماً لرئيس الوزراء ووقفةً واضحة ضد الفساد والمفسدين.

وذكر علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “العلوان أحد ثوابت الوضع السياسي في العراق وان حملة الاتهامات الباطلة الموجهة ضده يقف خلفها فاسدون، بعد ان رفض السيد العلوان الاستجابة لضغوطهم ومغرياتهم”.





وثمّن علاوي، “الموقف الشجاع لوزير الصحة”، داعياً رئيس الوزراء الى “رفض تلك الاستقالة ودعم جهود الوزير في محاربة مافيات الفساد والابتزاز وفي خطط الارتقاء بالواقع الصحي في البلد”.





وأضاف، ان “الوزير العلوان زميل دراسة واخ وصديق ومناضل شريف ينتمي الى اسرة وطنية شريفة في منتهى النزاهة والاستقامة، اجاد ادارة وزارته، وقد استقال من وظيفة دولية كبرى لأجل خدمة العراق”.

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