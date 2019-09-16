إمرأة تنهي حياتها شنقاً داخل منزلها جنوبي كركوك

2019/09/16 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر أمني، بقيام امرأة بانهاء حياتها شنقا داخل منزلها جنوبي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “امرأة شابة أقدمت، صباح اليوم، على الانتحار وذلك بشنق نفسها بحبل داخل منزلها الكائن في منطقة القادسیة جنوبي كركوك”.





وتابع، ان “المرأة بعمر 18 سنة تدعى (هـ .



م)، فيما قامت الاجهزة الامنية بفتح تحقيق بالقضية”.





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