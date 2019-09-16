الحبس وغرامة 5 ملايين لضابط ساوم أحد المواطنين بمبلغ مالي

2019/09/16 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف ‏بغداد الرصافة الاتحادية، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة مع غرامة مالية مقدارها 5 ملايين دينار بحق ضابط أقدم على مساومة احد المواطنين بمبالغ مالي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ضابط تحقيق بصفة نقيب يعمل ‏في احد مراكز الشرطة اعترف بمساومة احد المواطنين على مبلغ 600 ‏دولار مقابل مساعدته في انجاز التحقيق الخاص بالموقوفين”.‏

وأضاف، أن “القبض على المدان تمت بعد الدخول لغرفته والعثور على المبلغ المالي بحوزته”، لافتا إلى أن “المحكمة وجدت الادلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة 160 /ثانيا ‏‏/1 لسنة 1983”.

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