وزير الثقافة: نعمل للخروج بفكرة ورؤية لتجسيد ملحمة الحسين بشكل جديد

2019/09/16 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، أن وزارته تعمل للخروج بفكرة ورؤية لتجسيد ملحمة الحسين بشكل جديد.

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