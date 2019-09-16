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حقل غاز عراقي ضخم يفجّر صراعاً أميركياً روسياً


حقل غاز عراقي ضخم يفجّر صراعاً أميركياً روسياً
2019/09/16 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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