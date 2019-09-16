مصدر: الطلبة أقرب من أي وقت للهبوط

2019/09/16 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مقرب من نادي الطلبة الرياضي، اليوم الاثنين، ان الاخير بات قريباً جداً من الهبوط للدرجة الاولى بكرة القدم.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "نادي الطلبة بات قريباً من الهبوط الى دوري الدرجة الاولى، بسبب عدم وصول كتاب رسمي لحد الان، الى لجنة التراخيص بشأن حسم مستحقات اللاعبين السابقين".

يشار الى ان نادي الطلبة طلب من وزارة الشباب، في وقت سابق، التوسط لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن منحه مهلة زمنية لحل مستحقات لاعبيه السابقين، الذين سبق ان تقدموا بشكوى رسمية لدى الاتحاد الاسيوي.

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