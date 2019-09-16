2019/09/16 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قتل عامل في مطعم زبونًا، طعنًا بآلة حادة، بزعم أنه استفزه بطريقة طلبه تحضير وجبة الفطور.

وذكر موقع "اليوم 24" الإخباري المغربي، أن الحادث وقع أمس الأحد، داخل مطعم للوجبات السريعة، في حي الخربة بمدينة طنجة شمال المغرب، حيث إنه بعدما طلب الزبون، وهو في العشرينيات من العمر، من النادل تحضير وجبة إفطار، اعتبر الأخير طريقة كلامه استفزازية.وتشير التفاصيل إلى أنّ مشادات كلامية وقعت بين الطرفين، قام النادل على إثرها بتسديد عدة طعنات قاتلة طالت منطقة البطن في الضحية، مما أدى لوفاته على الفور متأثرًا بجراحه.ونقلت الضحية إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الدق دو طوفار في طنجة، لعرضها على التشريح الطبي، وتحديد ملابسات الوفاة.بدورها، اعتقلت السلطات الأمنية الجاني، واقتادته إلى مقر ولاية أمن طنجة للتحقيق معه في ملابسات ارتكاب الجريمة.



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامل بمطعم يقتل زبوناً لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامل بمطعم يقتل زبوناً لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).