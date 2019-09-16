2019/09/16 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد مدير مكتب ديالى الانتخابي احمد مزبان، اليوم الاثنين، ان "ملف حماية المراكز الانتخابية صار بيد الحكومة المحلية لضمان عدم تكرار الخروقات التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب ديالى الانتخابي لـ"العهد نيوز": ملف امن المراكز صار بيد الحكومة المحلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب ديالى الانتخابي لـ"العهد نيوز": ملف امن المراكز صار بيد الحكومة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).