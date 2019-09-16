لفتة إنسانية من جماهير ناد هولندي تجاه أطفال مرضى

2019/09/16 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حظيت جماهير فريق "أدو دين هاغ" الهولندي بإعجاب وإشادة واسعين، بعدما قامت بسلوك نبيل في نهاية مباراة رغم هزيمة الفريق أمام فينورد روتردام.

وانهزم

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