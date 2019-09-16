2019/09/16 | 17:35

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حملة لازالة الهياكل السكنية وكرفانات متجاوزة جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد عن حملة لازالة التجاوزات المختلفة جنوب بغداد.

وذكرت الامانة في بيان، عن" قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة

ازالت خلالها عدد من التجاوزات الجسيمة ضمن منطقة الزعفرانية المحلة

964 والمحلة 970".واضافت" الحملة تضمنت ازالة عدد من الهياكل السكنية المتجاوزة

بالاضافة الى ازالة سقائف وكرفانات واسيجة دور بعد إنذارهم في وقت

سابق".

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