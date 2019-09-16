2019/09/16 | 17:35

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القبض على 28 متهماً بنزاع عشائري مسلح خطير شمال الناصرية

اعلن قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات اللواء حسن سلمان الزيدي، عن

تنفيذ عملية امنية في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية على خلفية نزاع

عشائري استخدمت فيه الاسلحة النارية.وقال في بيان، انه" على الفور توجهت قوة مشتركة من افواج الطوارئ

وشرطة قضاء الشطرة وضربت طوق امني حول محل الحادث وبعد استحصال

الموافقات القضائية تم اجراء المداهمات والتفتيش للبحث عن المسلحين و

الاسلحة ومثيري النزاعات العشائرية".واضاف الزيدي ان" العملية الامنية اسفرت عن القبض على 28 متهم والذين

تم توقيفهم استنادا لإحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب

وضبط 4 بنادق كلاشنكوف و 8 مخازن عتاد و120 اطلاقه نوع كلاشنكوف و3

قنابل يدوية رمانات واشرطة BKC مزودة بـ 360 أطلاقه و27

اطلاقه نوع جيسي".واكد ان" قواتنا الامنية تواصل الليل بالنهار من اجل الحفاظ الامن

والاستقرار وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وسنضرب بيد من حديد على

كمل من تسول له نفسه بالمساس بأمن المحافظة".

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