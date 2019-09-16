ما وراء الغارات الإسرائيلية في محيط معبر القائم؟

2019/09/16 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مركز أبحاث مقرب من دوائر صنع القرار في تل أبيب، الإثنين، عن أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على معبر القائم - البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق، يهدف إلى الحيلولة دون تمكين إيران من تدشين معبر بري يربط طهران ببيروت،

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