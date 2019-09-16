بلومبيرغ: آلاف الإيرانيين يفقدون المساعدات الحكومية

2019/09/16 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس من المقرر أن يفقد ما يصل إلى 800 ألف مواطن إيراني المساعدات المالية الحكومية، خلال الشهر المقبل، حيث تؤثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على اقتصاد البلاد بشكل كبير.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي في طهران، قوله إن إيران تخطط على المدى الطويل أن توقف

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