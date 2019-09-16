التيار الصدري يعاقب الموسوي ويحيله الى اللجنة الانضباطية

2019/09/16 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اتخذت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاثنين، اجراء ضد النائب جواد الموسوي واحالته الى اللجنة الانضباطية.وذكرت الهيئة السياسية في بيان صحفي، انها “قررت تجميد العمل الاعلامي والسياسي على النائب جواد الموسوي”.واضاف، ان “الموسوي واحيل الى اللجنة الانضباطية لعدم التزامه بضوابط العمل وسوء استخدام الدور الرقابي”.وتابع، ان الاجراء “جاء بكتاب موجهه الى ...

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